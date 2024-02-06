المملكة تدين حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية

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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية، معربةً عن أسفها لوقوع مثل هذه الأعمال.





المملكة تدين كل أشكال العنف اضافة اعلان



القبض على منفذ الهجوم



#بيان | تُعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة إطلاق النار في مدينة إسطنبول التركية pic.twitter.com/Fy8f3SXp5y — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 6, 2024

وتؤكد الوزارة على موقف المملكة المناهض لكل أشكال العنف والإرهاب، كما تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي المتوفّى وللحكومة والشعب التركي الشقيق، مع تمنياتها الصادقة بالشفاء العاجل للمصابين.وفي وقت سابق، وصف علي يرلي قايا، وزير الداخلية التركي، الهجوم على محكمة إسطنبول بالعمل الارهابي، متهما حزب التحرير الشعبي الثوري بتنفيذ الهجوم.وأعلن الوزير التركي، إلقاء القبض على منفذي الهجوم، وهما رجل وإمرأة.وكان علي يرلي قايا، وزير الداخلية التركي، أعلن مقتل مسلحين اثنين وجرح 5 في محاولة إطلاق نار أمام محكمة إسطنبول.