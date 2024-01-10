5 خطوات لتجديد رخصة البلدية عبر منصة "بلدي".. 3 مزايا وغرامة التأخير

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يسعى أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والخدمية للحصول على رخصة البلدية، وهي تصدر من "الشؤون البلدية والقروية والإسكان" وتلزم أصحاب الأعمال بممارسة نشاطهم التجاري والخدمي وفقا لشروط محددة. اضافة اعلان





احذر من غرامة عدم تجديد الرخصة:



أهمية الالتزام بتجديد رخصة البلدية





غرامة عدم تجديد رخصة البلدية



خطوات تجديد رخصة البلدية



كما تُعد غرامة عدم تجديد رخصة البلدية من العقوبات التي تفرضها البلدية على أصحاب الأعمال والمنشآت المخالفة، وتختلف قيمة الغرامة حسب مدة التأخير في التجديد.1-سلامة العاملين والعملاء: تُلزم رخصة البلدية أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والخدمية بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين فيها وللعملاء، ولذلك فإن عدم تجديد الرخصة يعني عدم الالتزام بهذه الاشتراطات، وبالتالي تعريض العاملين والعملاء للخطر.2- حماية حقوق العملاء: تلزمهم بتقديم خدمات ذات جودة عالية للعملاء، ولذلك فإن عدم تجديد الرخصة يعني عدم الالتزام بهذه الاشتراطات، وبالتالي تعريض حقوق العملاء للخطر.3- الالتزام بالأنظمة والقوانين البلدية: تُلزمهم أيضا بممارسة نشاطهم وفقًا للاشتراطات والمعايير التي تضعها البلدية، ولذلك فإن عدم تجديد الرخصة يعني مخالفة هذه الاشتراطات والمعايير، وبالتالي التعرض للعقوبات التي تفرضها البلدية.1- غرامة تأخير تجديد الرخصة لمدة تقل عن سنة: 200 ريال .2- لمدة تتراوح من سنة إلى سنتين: 400 ريال .3- لمدة تزيد عن سنتين: 500 ريال .كما يمكن أن يتم فرض غرامة إضافية على أصحاب الأعمال والمنشآت المخالفة، وذلك في حالة تكرار المخالفة أو عدم التزامهم بإزالة المخالفة في المدة المحددة.1- تسجيل الدخول إلى منصة بلدي باستخدام رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل التجاري.2- اختيار الخدمة "تجديد رخصة بلدية".3- إدخال بيانات الرخصة المراد تجديدها.4- دفع الرسوم المقررة.5- بعد إتمام إجراءات التجديد، ستصدر البلدية رخصة جديدة سارية المفعول.