الأربعاء، 28 جمادى الثانية 1445 ، 10 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. 7 خطوات للاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر "أبشر" .. شروط التجديد والفئات المستثناة

ابشر
أبشر
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
وفرت منصة "أبشر" العديد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المستخدمين من إنهاء مصالحهم دون الحاجة إلى ذهاب للمقرات.

ومن بين التسهيلات المتاحة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ويمكن لأي شخص يريد ذلك الوصول للمعلومات التي يحتاجها في 6 خطوات فقط.اضافة اعلان

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر ؟


1- يجب أولا الذهاب إلى بوابة أبشر.
2- النقر على أفراد.
3- إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية
4- إدخال رمز التحقق.
5- يتم عرض كل التفاصيل المتعلقة بإقامته وإقامة أفراد عائلته، مع وجود ضغوط مفروضة على خدمة الاستعلام.
6- يُتاح للأفراد تمديد تأشيرات الزيارة عبر منصة أبشر، وفقًا لتصريح من المديرية العامة للجوازات في المملكة.
7- تمديد الإقامة 

الفئات المستثناة من رسوم الإقامة


توجد فئات معينة مستثناة من دفع رسوم تأخير الإقامة، وتُشار إليها في النقاط التالية:

1- الأطفال الذين يولدون في المملكة وهم أبناء لأجانب، والذين يحصلون على الجنسية تلقائيا فور ولادتهم.
2- الأفراد الذين يتعلمون ويدرسون ويحملون تصاريح دراسية.
3- الأفراد القادمون الذين سيغادرون المملكة بشكل نهائي

ما شروط تجديد الإقامة؟


هناك العديد من الشروط التي يجب تحققها لتجديد الإقامة في المملكة، ومن بين هذه الشروط:

1- يجب أن يكون المهاجر العامل داخل المملكة.
2- عند استلام وثيقة إثبات الإقامة، يتعين تزويد المديرية بصورتين شخصيتين.
3- دفع جميع الرسوم المتعلقة بتجديد الإقامة، بما في ذلك الرسوم المتأخرة.
4- يجب على المهاجر الالتزام بتسجيله في العمل وعدم البقاء بدون عمل.

اقرأ أيضا

منصة أبشر تنفذ أكثر من 4.4 ملايين عملية إلكترونية خلال شهر

أمطار ورياح وبرد.. بيان عاجل لـ "الأرصاد" حول طقس المملكة خلال الشتاء

الغذاء والدواء تحيل مخالفا إلى النيابة العامة لهذا السبب

أجواء ممطرة.. شاهد السحب الركامية تغطي سماء جدة

"سدايا": 500 كاميرا لتنظيم المرور وإدارة الحشود في موسم الحج

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة 9:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل..دعم توظيف 30 ألف فرصة عمل في القطاع الصحي الخاص

ابشر - متحدث ابشر التحول الرقمي 6:22 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

متحدث "أبشر": 360 ألف عملية يقدمها البرنامج يوميا لخدمة 27 مليون مستخدم

النيابة العامة - جديد 5:50 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تنبيه مهم من النيابة العامة بشأن التوقيف وإخلاء السبيل

WhatsApp Image 2023-12-13 at 4.14.18 PM 5:32 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

"مدني الدمام" يخمد حريقا في مستودع دون تسجيل إصابات (صور)

اقرأ أيضا

يسيس
3:03 م الأربعاء، 10 يناير 2024

"الجبير": المملكة لعبت دورًا مهمًا في الاستقرار العالمي والتوسط لحل النزاعات

هيئة الزكاة 1
2:46 م الأربعاء، 10 يناير 2024

بيان مهم لـ"الزكاة والضريبة الجمارك" بشأن ضريبة السلع الانتقائية

أخبار السعودية
2:08 م الأربعاء، 10 يناير 2024

أخبار السعودية.. ثروات المملكة المعدنية ترتفع إلى 2.5 تريليون دولار وتفاصيل دفعة حساب المواطن

الإقامة المميزة
2:02 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. بشرى سارة.. تخفيض رسوم "الإقامة المميزة" إلى هذا الرقم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المركبة المحجوزة
6:04 م الأربعاء، 10 يناير 2024

المرور: 4 خطوات للاستعلام عن المركبة المحجوزة عبر أبشر

ابشر
6:03 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. 7 خطوات للاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر "أبشر" .. شروط التجديد والفئات المستثناة

غغفب
4:01 م الأربعاء، 10 يناير 2024

أمطار ورياح وبرد.. بيان عاجل لـ "الأرصاد" حول طقس المملكة خلال الشتاء

7878789خ7978
3:05 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. مهلة وظائف وزارة الخارجية تنتهي غدا.. طريقة ورابط التقديم

الضمان الاجتماعي المطور
1:25 م الأربعاء، 10 يناير 2024

عاجل.. كيفية احتساب معاش الضمان الاجتماعي وأقصى مهلة للرد على الاعتراض

هيئة-التقويم-والتعليم-والتدريب
1:14 م الأربعاء، 10 يناير 2024

خدمة إلكترونية جديدة من "تقويم التعليم" لمديري المدارس