عاجل.. 7 خطوات للاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر "أبشر" .. شروط التجديد والفئات المستثناة

أ أ

وفرت منصة "أبشر" العديد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن المستخدمين من إنهاء مصالحهم دون الحاجة إلى ذهاب للمقرات.



ومن بين التسهيلات المتاحة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ويمكن لأي شخص يريد ذلك الوصول للمعلومات التي يحتاجها في 6 خطوات فقط. اضافة اعلان





كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر ؟



الفئات المستثناة من رسوم الإقامة



ما شروط تجديد الإقامة؟



1- يجب أولا الذهاب إلى بوابة أبشر.2- النقر على أفراد.3- إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية4- إدخال رمز التحقق.5- يتم عرض كل التفاصيل المتعلقة بإقامته وإقامة أفراد عائلته، مع وجود ضغوط مفروضة على خدمة الاستعلام.6- يُتاح للأفراد تمديد تأشيرات الزيارة عبر منصة أبشر، وفقًا لتصريح من المديرية العامة للجوازات في المملكة.7- تمديد الإقامةتوجد فئات معينة مستثناة من دفع رسوم تأخير الإقامة، وتُشار إليها في النقاط التالية:1- الأطفال الذين يولدون في المملكة وهم أبناء لأجانب، والذين يحصلون على الجنسية تلقائيا فور ولادتهم.2- الأفراد الذين يتعلمون ويدرسون ويحملون تصاريح دراسية.3- الأفراد القادمون الذين سيغادرون المملكة بشكل نهائيهناك العديد من الشروط التي يجب تحققها لتجديد الإقامة في المملكة، ومن بين هذه الشروط:1- يجب أن يكون المهاجر العامل داخل المملكة.2- عند استلام وثيقة إثبات الإقامة، يتعين تزويد المديرية بصورتين شخصيتين.3- دفع جميع الرسوم المتعلقة بتجديد الإقامة، بما في ذلك الرسوم المتأخرة.4- يجب على المهاجر الالتزام بتسجيله في العمل وعدم البقاء بدون عمل.