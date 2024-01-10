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"دعوات بالخير والبركة".. ردود فعل واسعة بعد إيداع دفعة يناير في حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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بدأ برنامج حساب المواطن قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.
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مواطنون: الله يكثر خير الوطن والشعب والقيادة


ووجه مواطنون الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على استمرار دعم حساب المواطن لعام إضافي جديد.

وقال أحد النشطاء في تعليق على نزول الدعم: "الله يكثر خير الوطن والشعب والقيادة ويديم علينا الأمن والأمان".

وأضاف آخر: "لحمد لله اللهم أدم علينا فضلك واحفظ ملكنا وولي عهده"، وتابع ثالث: "لحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يبلغ الحمد منتهاه".

ودعا الكثير من النشطاء للقيادة والدولة على تلك الخطوة التي تسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، واستكمل مغرد آخر قائلا: "الله يعز دولتنا".


صرف الدعم الشهري:


وأفاد حساب المواطن بأنه يتم صرف الدعم الشهري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

قيمة استحقاق حساب المواطن


يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
-اضغط على الحاسبة التقديرية.
-اضغط على أيقونة "الحسب".
"- حدد حالتك في الخيارات.


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