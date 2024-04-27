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سفارة أمريكا في الرياض تحتفل مع المملكة بيوم الاستقلال تحت شعار "الفضاء"

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أمين منطقة الرياض
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احتفلت السفارة الأمريكية في الرياض، بالذكرى الـ248 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، في حفل استقبال استضافه السفير الأمريكي مايكل راتني في مقر السفارة، وبحضور أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف،كما  شارك فيه عدد من المسؤولين والضيوف والزوار بينهم أعضاء في الكونغرس الأمريكي.اضافة اعلان

التعاون السعودي الأمريكي:

وأقامت السفارة حفل الاستقبال تحت شعار "الفضاء" ليكون بمثابة احتفال يرمز لمستقبل التعاون السعودي - الأمريكي في مجال الفضاء، حيث سلط الضوء على الإمكانات والفرص التي يوفرها استكشاف الفضاء والأبحاث والمساعي التجارية، وإظهار فوائدها العظيمة للمستقبل.
وأكد السفير راتني أن موضوع الحفل يعكس "التطلعات المشتركة للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لاغتنام الفرص في استكشاف الفضاء، مما يجعل البلدين رائدين في مجال الابتكار".

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