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أمطار الخير.. شاهد قوة بردية البعايث بعقلة الصقور غرب القصيم

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بردية القصيم
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استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق المملكة، تساقطت قبيل مغرب اليوم الخميس، بردية قوية جنوب البعايث بمحافظة عقلة الصقور غرب منطقة القصيم.اضافة اعلان
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض جنوب البعايث بمحافظة عقلة الصقور غرب منطقة القصيم لبردية قوية وأمطار رعدية غزيرة.


أمطار رعدية وسيول على الرياض ومكة و10 مناطق

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة.
وأضاف المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي جازان، ونجران.


الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

ودعا الدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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