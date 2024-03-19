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إنذار أحمر من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية على منطقة القصيم

القصيم - امطار
تقلبات جوية بالقصيم
أ أ
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة على محافظات مختلفة من منطقة القصيم.
وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه استمرارًا للحالة المطرية على منطقة القصيم، فإنه يُحذر من هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة شديدة السرعة وتساقط للبرد.اضافة اعلان


تحذير لـ "الأرصاد" بالإنذار الأحمر لسكان هذه المحافظات بالقصيم

وأضاف أن المنطقة عرضة لجريان السيول وصواعق رعدية خاصة محافظات" "الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور".

سيل شعيب ضيده شمال الأسياح شمال شرق القصيم

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيل شعيب ضيده شمال الأسياح شمال شرق القصيم، وسط أمطار غزيرة وتقلبات جوية.

استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز بأن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على 12 منطقة

وأضاف المركز بأن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان.


الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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