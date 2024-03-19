إنذار أحمر من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية على منطقة القصيم

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أصدر
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من أمطار غزيرة على محافظات مختلفة من منطقة القصيم.
وأوضح على حسابه في منصة إكس، أنه استمرارًا للحالة المطرية على منطقة القصيم، فإنه يُحذر من هطول أمطار غزيرة ورياح نشطة شديدة السرعة وتساقط للبرد.
تحذير
لـ "الأرصاد" بالإنذار الأحمر لسكان هذه المحافظات بالقصيموأضاف
أن المنطقة عرضة لجريان السيول وصواعق رعدية خاصة محافظات" "الخبراء،
الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور".
سيل شعيب ضيده
شمال الأسياح شمال شرق القصيموأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جريان سيل شعيب ضيده
شمال الأسياح شمال شرق القصيم، وسط أمطار غزيرة وتقلبات جوية.
📍 سيل شعيب ضيده— طقس (@tqqs) March 19, 2024
شمال الاسياح شمال شرق #القصيم
الثلاثاء ٩ #رمضان ١٤٤٥هـ
19 مـــارس 2024م
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