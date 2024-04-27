السبت، 18 شوال 1445 ، 27 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز

أمير الرياض
أمير الرياض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.اضافة اعلان

صلاة الميت على الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز:


وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، و صاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد بن محمد آل سعود، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف بن مقرن.
كما أدى الصلاة مع سموه معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

اقرأ أيضا

إنجاز يتجدد للمملكة.. فوز 70 طالبًا وطالبة بجوائز أولمبياد أذكى في مجال الذكاء الاصطناعي

عاجل.. إعادة فتح التسجيل في منتج تطوير الخريجين "تمهير" غداً.. 10 شروط

أمانة جدة توجه ضربة موجعة لمحل شهير.. ماذا فعل؟ (تفاصيل وصور)

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة.. خان الوطن وتبنى فكراً إرهابياً واستباح الدماء والأموال والأعراض

هيئة العقار: 10 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في الرياض

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GLXzVQjXIAAeYia 7:05 م الأربعاء، 17 أبريل 2024

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على محمد بن مشاري بن معمر

ا 2:37 م السبت، 13 أبريل 2024

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ فهد بن عبدالله بن دليم

خادم الحرمين وولي العهد 8:07 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

نيابة عن خادم الحرمين وولي العهد.. أمير منطقة الرياض يستقبل سفير جيبوتي ورؤساء المجموعات الجغرافية المعتمدين لدى المملكة

منقذ طفل الخرج 4:51 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

أمير الرياض يستقبل منقذ طفل الخرج تكريما له على عمله البطولي