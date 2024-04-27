شاهد.. جريان وادي الحمض شمال غرب المدينة المنورة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق جريان وادي الحمض شمال غرب المدينة المنورة، نتيجة الأمطار والسيول التي تشهدها المنطقة.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تحذيرًا من أمطار غزيرة وصواعق رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.



صواعق وأمطار غزيرة ورياح وأتربة



أمطار وصواعق ورياح حتى الحادية عشرة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "تيماء".2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف".3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل".4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العهد ووادي الفرع والعيص والحناكية والعلا وخيبر".5 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وسميراء".6 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوامي ولااين والقويعية وعفيف".7 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخواة وقلوة فرعة غامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".8 - منطقة القصيم، وتشمل "البدائع والأسياح والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجوا".9 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الجمومو العاصمة والعرضيات والطائف وأضم وميسان والخرمة والموية وتربة ورنية ورهاط ومدركة وهدى الشام وبحرة وجدة ورابغ".10 - منطقة جازان، وتشمل "الحرث والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد".11 - منطقة عسير، وتشمل "المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة والأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.