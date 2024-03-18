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بالمدينة والرياض.. مشاهد تساقط الأمطار وجريان السيول مع تقلبات جوية

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أمطار العلا
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استمرارًا للتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الاثنين، كميات غزيرة على محافظات الرياض ومحافظة جدة في منطقة مكة والعلا بمنطقة المدينة.اضافة اعلان

تساقط أمطار غزيرة على مكة والمدينة والرياض

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الرياض ومكة والمدينة اليوم لأمطار غزيرة وأجواء باردة مع تقلبات جوية.

أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.


رياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد

وأضاف أن هذه الحالة تكون مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد وتؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها، مكة المكرمة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة.

انخفاض في درجات الحرارة على 5 مناطق

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، الأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.

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