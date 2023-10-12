"العدل": رفض تحديث البيانات يلغي طلبات صندوق النفقة

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ألزم صندوق النفقة، التابع لوزارة العدل، المستفيدات بالتحديث الدوري للبيانات، وإلا فسيتم وقف الطلبات نهائيًا.

وأوضح الصندوق أن التحديث الدوري للبيانات يكون كل 6 أشهر، بعد قبول الطلب وبدء صرف النفقة من الصندوق. اضافة اعلان





إلزام التحديث الدوري للبيانات





الدفع عبر منصة الصندوق





أهداف صندوق النفقة





الرياض تتصدر قضايا الدعاوى

ويتم ذلك من خلال إرسال رسالة نصية على جوال مقدم الطلب، تفيد بإلزام التحديث الدوري للبيانات إلكترونيًا عن طريق موقع الصندوق.علما بأنه يتم إيقاف الطلب بشكل نهائي بعد مضي 3 أشهر من عدم التحديث.وأشار إلى أن توثيق الدفع المباشر يتم عبر منصة الصندوق، سواء عن طريق المستفيدة أو المنفق (المدعى عليه)، وعليه يتم إصدار فاتورة بالسداد.1ـ الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.2ـ الإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة.3ـ تعزيز المسؤولية بدفع النفقة.

استحوذت الرياض على قضايا الدعاوى بـ101.148 ألف قضية، متقدمة على 3 مناطق: الشرقية، التي جاءت ثالثًا بـ41.193 ألف قضية.

وجاءت عسير رابعًا بـ18.911 ألف قضية، والمدينة المنورة خامسًا بـ18.587 ألف قضية، بينما حلت مكة المكرمة ثانيًا بـ80.330 ألف قضية.





قضايا الدعاوى العامة



وسيطرت قضايا الدعاوى العامة على إجمالي القضايا العامة الواردة، حيث بلغ إجمالي القضايا العامة الواردة 360.900 ألف قضية، منها::311.355 ألف قضية دعاوى، و49.545 ألف قضية إنهاءات.