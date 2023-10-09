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صحيفة تواصل الالكترونية

وزارة العدل: 3 ملايين مستفيد من منصة تراضي الإلكترونية

منصة تراضي
منصة تراضي
أ أ
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ارتفع عدد المستفيدين من خدمات وزارة العدل عبر منصة تراضي إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد، منذ تدشين المنصة.
 وأوضحت الوزارة أن عدد جلسات المصالحة التي عقدتها المنصة عن بعد، بلغت أكثر من 1.5 مليون جلسة.اضافة اعلان


خدمات الصلح عبر منصة تراضي

 وأشارت إلى أن مركز المصالحة في الوزارة يقدم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa.
ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.


وثائق الصلح سندات تنفيذية

 وتُعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.
كما شهدت رحلة المستفيد من "تراضي" تحسنًا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري.


تطبيق التكامل الإلكتروني

إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية؛ لضمان استقرار النظام.

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