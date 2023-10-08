خدمة جديدة من وزارة العدل تسهل عمليات التقاضي

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أكدت وزارة العدل على إتاحة خدمة عدلية جديدة، تتمثل في حضور الجلسات إلكترونيا
لممثلي قطاع الأعمال والشركات من خلال حساب ناجز أعمال عبر Najiz.sa.
تتيح الخدمة للمستفيدين من قطاع الأعمال والشركات وممثليهم، وحضور الجلسات
المرئية عبر حساب ناجز للأعمال.
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حضور الجلسات من خلال ناجز أعمال
1ـ الدخول على ناجز أعمال
خطوات الخدمة:
2ـ اختيار القضاء ثم الدخول للقضايا
3ـ الجلسات
4ـ حضور الجلسة
5ـ الدخول على الرابط
مركز عدلي نموذجي من قبل وزارة العدل بالشراكة مع القطاع الخاص، يخدم أصحاب
الأعمال والأفراد ويعنى بتقديم جيمع خدمات وزارة العدل تحت سقف واحد بجودة عالية
وبيئة عمل احترافية توفر على المستفيد وقته وجهده وتتيح له أوقات عمل مرنة اثناء
وخارج أوقات العمل الرسمي.
مركز ناجز
1ـ ضمان جودة الخدمات
أهداف مركز ناجز
2ـ تقديم خدمات مخصصة
3ـ سرعة انجاز الخدمات
4ـ تعزيز رضا المستفيد