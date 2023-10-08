الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

خدمة جديدة من وزارة العدل تسهل عمليات التقاضي

وزارة العدل
وزار ة العدل
أ أ
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أكدت وزارة العدل على إتاحة خدمة عدلية جديدة، تتمثل في حضور الجلسات إلكترونيا لممثلي قطاع الأعمال والشركات من خلال حساب ناجز أعمال عبر Najiz.sa.

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حضور الجلسات من خلال ناجز أعمال

تتيح الخدمة للمستفيدين من قطاع الأعمال والشركات وممثليهم، وحضور الجلسات المرئية عبر حساب ناجز للأعمال.


خطوات الخدمة:

1ـ الدخول على ناجز أعمال
2ـ اختيار القضاء ثم الدخول للقضايا
3ـ الجلسات
4ـ حضور الجلسة
5ـ الدخول على الرابط


مركز ناجز

مركز عدلي نموذجي من قبل وزارة العدل بالشراكة مع القطاع الخاص، يخدم أصحاب الأعمال والأفراد ويعنى بتقديم جيمع خدمات وزارة العدل تحت سقف واحد بجودة عالية وبيئة عمل احترافية توفر على المستفيد وقته وجهده وتتيح له أوقات عمل مرنة اثناء وخارج أوقات العمل الرسمي.


أهداف مركز ناجز

1ـ ضمان جودة الخدمات
2ـ تقديم خدمات مخصصة
3ـ سرعة انجاز الخدمات
4ـ تعزيز رضا المستفيد

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