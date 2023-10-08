خدمة جديدة من وزارة العدل تسهل عمليات التقاضي

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أكدت وزارة العدل على إتاحة خدمة عدلية جديدة، تتمثل في حضور الجلسات إلكترونيا لممثلي قطاع الأعمال والشركات من خلال حساب ناجز أعمال عبر Najiz.sa.



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حضور الجلسات من خلال ناجز أعمال





خطوات الخدمة:





مركز ناجز





أهداف مركز ناجز



تتيح الخدمة للمستفيدين من قطاع الأعمال والشركات وممثليهم، وحضور الجلسات المرئية عبر حساب ناجز للأعمال.1ـ الدخول على ناجز أعمال2ـ اختيار القضاء ثم الدخول للقضايا3ـ الجلسات4ـ حضور الجلسة5ـ الدخول على الرابطمركز عدلي نموذجي من قبل وزارة العدل بالشراكة مع القطاع الخاص، يخدم أصحاب الأعمال والأفراد ويعنى بتقديم جيمع خدمات وزارة العدل تحت سقف واحد بجودة عالية وبيئة عمل احترافية توفر على المستفيد وقته وجهده وتتيح له أوقات عمل مرنة اثناء وخارج أوقات العمل الرسمي.1ـ ضمان جودة الخدمات2ـ تقديم خدمات مخصصة3ـ سرعة انجاز الخدمات4ـ تعزيز رضا المستفيد