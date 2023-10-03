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صحيفة تواصل الالكترونية

الطريقة والخطوات.. "التجارة" تطالب بتحديث بيانات المنشآت

وزارة التجارة
وزارة التجارة
أ أ
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دعت وزارة التجارة المنشآت التجارية من مؤسسات وشركات إلى المبادرة بتحديث بيانات المنشأة في السجل التجاري.

خطوات تحديث بيانات المنشآت في السجلاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه يمكن تحديث بيانات المنشآت في السجل، حيث يشتمل على الخطوات التالية:
1 - تحديث اسم مدير ومالك المنشأة.
3 - تحديث العنوان الوطني.
3 - تحديث الأنشطة التجارية.
4 - تحديث رأس المال.
5 – تحديث بيانات التواصل "رقم الجوال والبريد الإلكتروني".
وكشفت الوزارة في الوقت نفسه، أن عدم تحديث بيانات السجل التجاري للمنشأة، يعرض المنشأة لغرامات مالية.

تنفذ أكثر من 9 آلاف زيارة للتحقق من التزام المنشآت

يأتي هذا في وقت نفذت فيه الوزارة 9,382 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في كافة مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني.
وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك, كما تم إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري.

التحقق من نظامية وصحة التخفيضات

يذكر أن الوزارة حثت المستهلكين على التحقق من نظامية وصحة التخفيضات والعروض التجارية، من خلال مسح "الباركود" الظاهر في الترخيص بكاميرا الجوال لتظهر له كافة البيانات المتعلق بالتخفيضات، التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، بالإضافة إلى بيانات المنشأة.


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