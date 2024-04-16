منخفض المطير.. شاهد قوة العواصف والأمطار بمنفذ سلوى الحدودي مع قطر

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بالتزامن
مع #منخفض_المطير، والحالة المطرية التي تشهدها المملكة والخليج،
شهد منفذ سلوى الحدودي مع قطر عواصف رعدية مع أمطار غزيرة ورياح نشطة.
عواصف
وأمطار بمنفذ سلوى الحدودي مع قطر وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل
الاجتماعي، قوة عاصفة الأمطار في منفذ سلوى بالحدود مع قطر، مع تقلبات جوية ورياح
سطحية شديدة.
🔴— طقس (@tqqs) April 15, 2024
شاهد
قوة عاصفة الأمطار في منفذ سلوى بالحدود السعودية القطرية
الاثنين ٦ #شوال ١٤٤٥هـ
15 إبـريـل 2024م
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. pic.twitter.com/9R2ifGWJ4U
أمطار
رعدية غزيرة ورياح نشطةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة
لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض،
الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.
رياح
نشطة مثيرة للأتربة والغبارفي
حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق
نجران، جازان وعسير.
الدفاع
المدني يدعو للحيطة والحذرودعت
المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، من استمرار هطول الأمطار
الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وشددت ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.