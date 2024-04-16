منخفض المطير.. شاهد قوة العواصف والأمطار بمنفذ سلوى الحدودي مع قطر

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بالتزامن مع #منخفض_المطير، والحالة المطرية التي تشهدها المملكة والخليج، شهد منفذ سلوى الحدودي مع قطر عواصف رعدية مع أمطار غزيرة ورياح نشطة.







عواصف وأمطار بمنفذ سلوى الحدودي مع قطر





شاهد

قوة عاصفة الأمطار في منفذ سلوى بالحدود السعودية القطرية

الاثنين ٦

15 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/9R2ifGWJ4U شاهدقوة عاصفة الأمطار في منفذ سلوى بالحدود السعودية القطريةالاثنين ٦ #شوال ١٤٤٥هـ15 إبـريـل 2024م April 15, 2024

أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة عاصفة الأمطار في منفذ سلوى بالحدود مع قطر، مع تقلبات جوية ورياح سطحية شديدة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية، وحائل.في حين تكون خفيفة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وشددت ضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.