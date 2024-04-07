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الشؤون الإسلامية بالقصيم تجهز 708 مصليات وجوامع لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

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أرشيفية
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أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، تهيئة وتجهيز 708 مصليات وجامع، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

247 جامع ومصلية في بريدة:اضافة اعلان

وبلغ عدد الجوامع ومصليات العيد في مدينة بريدة 247 جامعاً ومصلى ، فيما توزعت 461 من الجوامع والمصليات على المحافظات والمراكز التابعة لمنطقة القصيم.
وأوضح مدير الشؤون الإسلامية بالقصيم الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الجويبري، أن الفرع حرص على تجهيز الجوامع والمصليات غرة شهر رمضان المبارك ، وذلك بالسير على خطة مُعّدة لتجهيز مساجد وجوامع منطقة القصيم بالتنسيق مع إدارات محافظات ومراكز المنطقة كافة ، وذلك من خلال تشكيل عدة فرق من مراقبي ومراقبات المساجد ، للتأكد من جاهزية الجوامع والمصليات ، وتأمين ما تحتاج إليه المصليات من فرش وأجهزة صوتية ووسائل السلامة، ليؤدي المصلون فيها صلاتهم بكل خشوع وطمأنينة ، لافتاً الانتباه إلى أنه عند تغير المناخ وهطول الأمطار فسيتم الاكتفاء بالجوامع بديلاً عن المصليات المكشوفة.
وأكد أن فرق الصيانة والنظافة تقوم بالأعمال الدورية من الكشف على التوصيلات والتكييف بتلك الجوامع ، كما تم تحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد الإشراق بربع ساعة ، وسيوافق دخول الإمام عند الساعة (00: 06) صباحًا في مدينة بريدة.

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