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أمانة العاصمة المقدسة: تهيئة 400 جامع ومصلى للعيد في مكة المكرمة

أمانة العاصمة المقدسة
أمانة العاصمة المقدسة
أ أ
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شرعت أمانة العاصمة المقدسة منذ وقت في وضع برامج نظافة مكثفة لتهيئة وتجهيز مصليات العيد في مكة المكرمة، ونظافة الساحات المحيطة بالمساجد.اضافة اعلان
وذلك عن طريق فرق مُخصصة تم تشكيلها لتُباشر أعمالها، تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك.

تهيئة 400 جامع ومصلى للعيد في مكة المكرمة

 ووزعت الإدارة العامة للنظافة الفرق الميدانية على جميع المواقع والمساجد التي ستقام فيها صلاة العيد، من خلال زيادة عدد الفرق وتعزيز جهود النظافة فيها والقيام بأعمال الكنس والغسيل للساحات المحيطة بالمساجد، ووضع حاويات لجمع النفايات.
حيث تم العمل على نظافة ساحات أكثر من 400 جامع ومصلى للعيد، بالإضافة إلى إعادة توزيع الحاويات، وزيادة أعدادها بالقرب من الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة عيد الفطر.
 وواكبت جميع الإدارات الرقابية بالأمانة استعداداتها للمواقع التي تشهد إقبالاً من السكان والزوار للاستمتاع بأوقاتهم خلال أيام العيد، كالحدائق والأماكن العامة، والمسطحات الخضراء، ورفع درجة التنسيق بين البلديات الفرعية، ووضع خطة عمل لمواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة عليها.
كذلك تكثيف الرقابة الصحية على المحال العاملة في مجال الأغذية خاصة المطاعم والكافيهات والبقالات ومحال بيع الحلويات وسيارات الفود ترك.

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