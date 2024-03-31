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عاجل.. وزير الشؤون الإسلامية: موعد صلاة عيد الفطر في هذا التوقيت

وزير الشؤون الإسلامية
وزير الشؤون الإسلامية
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 وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، كافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، في جميع مصليات الأعياد.اضافة اعلان

صلاة عيد الفطر بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة

وكذلك في جميع الجوامع، عدا الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والجوامع التي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز والهجر لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.
 كما وجه بأهمية الإعداد المبكر لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات الأعياد والجوامع، وتهيئتها بكافة الخدمات من صيانة ونظافة وتشغيل، ليؤدي المصلون شعيرتهم بكل راحة واطمئنان، وتحديد وقت إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة حسب تقويم أم القرى في جميع مناطق المملكة.
 ويأتي هذا التوجيه في إطار الدعم الذي تتلقاه الوزارة من القيادة الرشيدة ــ حفظها الله ــ لعمارة بيوت الله، ودعمها والعناية بها، وتوفير كل ما تحتاجه من خدمات كي يؤدي المصلون عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.

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