إنذار أحمر على القصيم والرياض.. والدفاع المدني يحذر

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نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على منطقتي القصيم والرياض، تصحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.



الأماكن المتأثرة بالموجة المناخية في الرياض:



أمطار غزيرة وصواعق ورياح وأتربة على هذه المناطق



تقلبات جوية وأمطار وأتربة ورياح قوية حتى 11 مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وتشمل الحالة المناخية , "العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، ورماح,الأفلاج, والسليل, ووادي الدواسر, والخرج, وحوطة بني تميم , يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وتساقط البرد, وجريان السيول ", وتستمر الحالة حتى الحادية عشرة مساءً .ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الواجبة في مثل هذه الظروف.وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد 21 من رمضان، تحذيرًا من أمطار غزيرة وجريان السيول مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.وأطلق على حسابه في منصة “إكس”، الإنذار الأحمر، محذرًا من حالة مطرية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة حائل، وتشمل "الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق والشنان وبقعاء وسميراء".2 - المنطقة الشرقية، وتشمل "حفر الباطن والخفجي والنعيرية والأحساء والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والعديد".3 - منطقة الباحة، وتشمل "الحجرة والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".4 - منطقة مكة، وتشمل "العرضيات وأضم وميسان والطائف والقنفذة والليث والمظيلف والجموم والخرمة والمويه وتربة ورنية".5 - منطقة عسير، وتشمل "النماص وبقرن وتنومة والأمواه والعرين وتثليث وطريب وبيشةوالبراك والفحمة".6 - منطقة الرياض، وتشمل "الدرعية والعاصمة والدوادمي وعفيف والحريق والدلم والرين والقويعية والمزاحمية والخرج وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة ورماح والأفلاج والسليل ووادي الدواسر".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار والسيول والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وهبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.