السبت، 04 جمادى الأولى 1445 ، 18 نوفمبر 2023

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السبت 4 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 4 جمادى الأولى 1445 هجرية، الموافق 18 نوفمبر 2023م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:39 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:19، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:35 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:10 مساءً.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:15
المدينة – 5:19
الرياض – 4:51
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:39
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:16
المدينة – 3:13
الرياض – 2:44
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:39
المدينة – 5:34
الرياض – 5:06
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:09
المدينة – 7:04
الرياض – 6:36


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