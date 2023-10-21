السبت 6 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 6 ربيع
الآخر 1445 هجرية، الموافق 21 أكتوبر 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاءويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:23 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
6:38، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:17صباحاً، ويؤذن
لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:30 مساءً.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:03
المدينة – 5:05
الرياض – 4:36
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:25
المدينة – 3:24
الرياض – 2:55
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:52
المدينة – 5:50
الرياض – 5:22
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:22
المدينة – 7:20
الرياض – 6:52