السبت، 06 ربيع الثاني 1445 ، 21 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 6 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 6 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 21 أكتوبر 2023م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:23 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:38، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:17صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:30 مساءً.

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:03
المدينة – 5:05
الرياض – 4:36
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:25
المدينة – 3:24
الرياض – 2:55
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:52
المدينة – 5:50
الرياض – 5:22
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:22
المدينة – 7:20
الرياض – 6:52

 


اقرأ أيضا

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة
12:12 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

الاحتلال يستهدف المزارعين في بلدة إذنا ويصيب شابين بالرصاص الحي

IMG-20231019-WA0162
10:56 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

رسميًا.. أمانة الشرقية تُنذر أصحاب 97 موقعًا تمهيدًا لإزالتها

F85oPp2X0AAasAX
9:57 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بمكة وهذه المناطق.. تحذير عاجل من شبورة وضباب لـ 8 صباحًا

أهم 10
9:56 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

أهم 10.. موعد صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي وغرامة العداد الكهربائي

اقرأ أيضا

بشرى للمقيم.. هذه إجراءات تجديد الزيارة العائلية عبر "أبشر"

خطوات حجز تصرح عمرة من داخل المملكة

طريقة الاعتراض على مخالفات العبث في عداد الكهرباء

تعرف على قرار "حساب مواطن" حول وجود أصول عقارية

30 ألف مواصفة قياسية لتعزيز صحة وسلامة المستهلك

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

السبت 29 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة 12:13 ص السبت، 07 أكتوبر 2023

السبت 22 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة 12:32 ص السبت، 30 سبتمبر 2023

15 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

درجات الحرارة 9:31 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

اقرأ أيضا

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
7:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بهذه المناطق.. الأمن يُباغت تجار السموم ومهربي المخدرات

تشييع شهداء غزة
7:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

استشهاد 1661 طفلاً في العدوان المستمر على قطاع غزة

grgdhddh
7:08 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

شاهد.. تساقط أمطار غزيرة وجريان سيول العيدابي بجازان

مطارات
6:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

"الطيران المدني" تُصنّف مقدِّمي خدمات النقل الجوي لشهر سبتمبر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

F85oPp2X0AAasAX
9:57 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

بمكة وهذه المناطق.. تحذير عاجل من شبورة وضباب لـ 8 صباحًا

أهم 10
9:56 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

أهم 10.. موعد صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعي وغرامة العداد الكهربائي

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
8:41 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

طريقة الاعتراض على مخالفات العبث في عداد الكهرباء

الأمين العام للأمم المتحدة - أنطونيو غوتيريش
7:02 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

الأمين العام للأمم المتحدة: دخول المساعدات إلى غزة هو الفارق بين الحياة والموت

العالم في أسبوع - صغيرة
5:45 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. رد المملكة على العدوان الصهيوني وتهجير الفلسطينيين وسبب ارتفاع أسعار العقارات

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
5:19 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

50 ألف ريال غرامة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية