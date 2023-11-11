السبت، 27 ربيع الثاني 1445 ، 11 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

السبت 27 ربيع الأخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 11 نوفمبر 2023م.اضافة اعلان

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:35 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:22، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:30 صباحًا، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:13 مساءً.

مواقيت الصلاة ليوم السبت 27 ربيع الآخر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:11
المدينة – 5:15
الرياض – 4:47
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:17
المدينة – 3:14
الرياض – 2:46
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:41
المدينة – 5:37
الرياض – 5:09
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:11
المدينة – 7:07
الرياض – 6:38


اقرأ أيضا

وزير
12:46 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

انعقاد اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية

أهم 10
11:25 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني

فيروس كورونا
10:18 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

دراسة: الملح يقلل مخاطر الإصابة بـ كورونا

F-lXOkBXUAAuwX9
10:06 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

اقرأ أيضا

"مجلس التعاون": دعوة المملكة لقمة عربية طارئة رسالة للعالم

سمو ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان

أمطار غزيرة.. شاهد ماذا فعلت السيول بوادي ضهياء شرق الليث؟

حرس الحدود يحبط ترويج 1.9 كيلوجراما من نبات القات المخدر

قرار عاجل لـ"الجوازات" بشأن مسافرَين حاولا دخول المملكة بهذه الطريقة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:21 ص السبت، 04 نوفمبر 2023

السبت 20 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 1:21 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

مواقيت الصلاة 12:09 ص السبت، 21 أكتوبر 2023

السبت 6 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أمطار غزيرة على عسير 3:11 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. تحذير من أمطار وأتربة على الرياض و6 مناطق

اقرأ أيضا

الديوان الملكي
8:47 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي يزيد بن سعود بن عبدالعزيز خارج المملكة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
8:44 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

ضربة قاصمة.. الأمن يُباغت تجار السموم في هذه المناطق

وزير المالية
8:07 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

50 اتفاقية بين المملكة والدول الأفريقية في المؤتمر الاقتصادي

التامينات الاجتماعية
7:44 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

"التأمينات": 107 مليار ريال مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:25 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. أهم 10.. موقف إنساني لأمير عسير مع امرأة ومديونية مستفيدي الدعم السكني

F-lXOkBXUAAuwX9
10:06 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

منها مكة والرياض.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من حالة مطرية على هذه المناطق

F-ll-PUWYAAkqns
8:17 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. صدور "إعلان الرياض" في ختام أعمال القمة السعودية الأفريقية

وزير المالية
8:07 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

50 اتفاقية بين المملكة والدول الأفريقية في المؤتمر الاقتصادي

الدعم السكني سكني
6:40 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

عاجل.. شروط نقل المديونية لمستفيدي الدعم السكني

gufch
5:59 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

رئيس وزراء إثيوبيا: رؤية المملكة 2030 تسهم في تطوير التناغم الاقتصادي مع إفريقيا