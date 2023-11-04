السبت 20 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة

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تقدم
صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت 20
ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 4 نوفمبر 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن
لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:30 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة
6:26، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي
تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر،
بينما
يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:26 صباحاً، ويؤذن
لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:17 مساءً.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:08
المدينة – 5:11
الرياض – 4:43
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:05
المدينة – 12:06
الرياض – 11:37
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:19
المدينة – 3:17
الرياض – 2:49
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:44
المدينة – 5:40
الرياض – 5:12
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:14
المدينة – 7:10
الرياض – 6:42