السبت 20 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، اليوم السبت 20 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 4 نوفمبر 2023م. اضافة اعلان





الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء



أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر،



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:30 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:26، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:26 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:17 مساءً.○ موعد أذان الفجرمكة – 5:08المدينة – 5:11الرياض – 4:43○ موعد أذان الظهرمكة – 12:05المدينة – 12:06الرياض – 11:37○ موعد أذان العصرمكة – 3:19المدينة – 3:17الرياض – 2:49○ موعد أذان المغربمكة – 5:44المدينة – 5:40الرياض – 5:12○ موعد أذان العشاءمكة – 7:14المدينة – 7:10الرياض – 6:42