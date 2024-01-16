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"الزكاة والضريبة" تعلن عن الحالات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، عن مثال توضيحي لحالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية، وذلك على حسابها عبر منصة "إكس".اضافة اعلان

هذه الحالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

وقالت الهيئة إن أحد الأشخاص قام بشراء عقار وتوثيقه لدى كاتب العدل، وبعد شهر اتفق مع المالك السابق بإلغاء التصرف العقاري ورد كامل قيمة العقار الذي لم يحث له أي تغيير في وصفه مثل نوعه وموقعه ومساحته وغيرها.
وقررت الهيئة أن هذه الحالة مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية؛ لأنه تم إلغاء التصرف العقاري بالتراضي بين أطرافه خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا في تاريخ توثيقه.
وأضافت الهيئة: كما أنه تم رد كامل قيمة العقار دون أي تغيير في أوصافه التي كان عليها، كما يتم استرداد الضريبة المسددة عن التصرف العقاري الملغي.

4 حالات أخرى مستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

1ـ التصرف في العقار من قبل أي شخص طبيعي لشركة يملك جميع حصصها أو اسمها بشرط: عدم حدوث تغيير بنسبة ملكيته لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
2ـ التصرف في العقار بين الشركات التي تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من نفس الشخص، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية في الشركة المتصرف لها لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

إعفاء عقارات الوقف الخيري من التصرفات العقارية

3ـ التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخص لمزاولة أنشطة البيع والتأجير على الخارطة، على أن يكون العقار مخصصًا لأحد مشاريع البيع على الخارطة.
4ـ يستثنى من الضريبة التصرف في العقار دون مقابل لشركة مؤسسة في المملكة تكون جميع حصصها أو أسهمها مملوكة من قبل وقف خيري، بشرط عدم حدوث تغيير في نسبة الملكية للشركة المتصرف لها لمدة 5 سنوات.

قيمة ضريبة التصرفات العقارية

وضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال البيع، أو المعاوضة، أو الهبة، أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى.

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