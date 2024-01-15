إضافة حالات للسماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين بأثر رجعي

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طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا يهدف لإصدار حالات إضافية لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة. اضافة اعلان





السماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين باسترداد ضريبة القيمة المضافة



شروط استرداد ضريبة القيمة المضافة



المطورون العقاريون الذين وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف



ويتضمن المشروع، "السماح لجميع المطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة، بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة عنها بأثر رجعي وذلك اعتباراً من تاريخ 2020/10/04م".وسيكون ذلك من خلال إدراج تلك الضريبة المتكبدة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية التالية لصدور هذا القرار على أن تكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من المحافظ.وينص المقترح على مراعاة الشروط التالية:- أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها.- أن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب استردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة.- أن يقدم الفواتير الضريبية التي تم استبعادها من إقراراته كخاضع للضريبة.- أن يكون لدي المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة المدفوعة التي سيطالب باستردادها تتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.ويتضمن المشروع، السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد متى ما تم رفع الإيقاف والقيام بتوريد مؤهل للاسترداد، وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد.لكن المقترح اشترط ادراج الضريبة المطالب باستردادها ضمن طلب الاسترداد الخاص بالفترة التي رفع فيها الإيقاف، وبحد أقصى الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي رفع فيها الإيقاف.