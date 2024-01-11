هل يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة عن سلعة تم إعادتها للخارج؟

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه في
حال إعادة السلع المستوردة في وقت لاحق إلى المورد لن تقوم الهيئة بإرجاع ضريبة
القيمة المضافة على الاستيراد والمدفوعة عن السلع التي تم إعادتها.
كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافةجاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في
"إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "اشتريت منتج
من موقع أمريكي ودفعت الضريبة لشركة الشحن عند وصول المنتج الى السعودية.
وأضاف: المنتج وصل تالف وتم الاتفاق مع البائع على إعادة المنتج مقابل إعادة المبلغ المدفوع (من غير الضريبة)، الحين كيف يمكن استرداد الضريبة؟
حالات يسمح فيها باسترداد ضريبة التصرفات العقاريةوكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت
ان هناك بعض الحالات يمكن للمستفيد فيها استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية.
استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقاريةوقالت هيئة الزكاة والجمارك عبر حسابها في
منصة "إكس": " في حال تم السداد ولم يتم الإفراغ وتم التراجع على
قرار البيع، يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية.
ويستطيع رد الضريبة من خلال أيقونة عرض التصرفات العقارية، وسيتم رد المبلغ المسدد على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه".