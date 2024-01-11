هل يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة عن سلعة تم إعادتها للخارج؟

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه في حال إعادة السلع المستوردة في وقت لاحق إلى المورد لن تقوم الهيئة بإرجاع ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد والمدفوعة عن السلع التي تم إعادتها. اضافة اعلان





كيفية استرداد ضريبة القيمة المضافة



حالات يسمح فيها باسترداد ضريبة التصرفات العقارية



استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية



سددت ضريبة أرض ولم يتم البيع.. كيف اشترد الضريبة؟



جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في "إكس" ردا على استفسار مواطن جاء فيه: "اشتريت منتج من موقع أمريكي ودفعت الضريبة لشركة الشحن عند وصول المنتج الى السعودية.وأضاف: المنتج وصل تالف وتم الاتفاق مع البائع على إعادة المنتج مقابل إعادة المبلغ المدفوع (من غير الضريبة)، الحين كيف يمكن استرداد الضريبة؟وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أعلنت ان هناك بعض الحالات يمكن للمستفيد فيها استرداد مبلغ ضريبة التصرفات العقارية.وقالت هيئة الزكاة والجمارك عبر حسابها في منصة "إكس": " في حال تم السداد ولم يتم الإفراغ وتم التراجع على قرار البيع، يمكن للبائع إلغاء الطلب من خلال بوابة التصرفات العقارية.ويستطيع رد الضريبة من خلال أيقونة عرض التصرفات العقارية، وسيتم رد المبلغ المسدد على نفس حساب الآيبان الذي تم السداد منه".جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "سددت ضريبة أرض وبعدين ما تم البيع كيف طريقة استرداد المبلغ؟"