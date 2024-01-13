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توضيح مهم من الزكاة بشأن نقل ملكية السجل التجاري

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
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أكدت الزكاة والضريبة والجمارك أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد، يتعين على المالك السابق تقديم طلب إيقاف الرقم الضريبي.
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نقل ملكية السجل التجاري


جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم في حالة نقل المؤسسة لشخص ثاني كيف ألغي الرقم الضريبي أو الرقم المميز؟"

وأجابت الزكاة، بقولها: "وعليكم السلام.. في حال تم نقل ملكية السجل التجاري إلى مالك جديد، يتعين على المالك السابق تقديم طلب إيقاف الرقم الضريبي عن طريق حسابه من أيقونة إيقاف تسجيل ضريبة القيمة المضافة من قسم "الضرائب الغير مباشرة-ضريبة القيمة المُضافة، وبعد قبول طلب الإلغاء.

وفي وقت سابق، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن للمستفيد خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها الرسمي "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، على سؤال قال فيه : "عندي ظريية في محلي التجاري اقدر استرد الظريبة نقدا؟".

خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي


وأجابت الهيئة، بقولها: "عزيزي العميل، في حال المقصود خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي، فأنه يمكنك خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي (فقط) وتم تحمل الضريبة عليها".

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