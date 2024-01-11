توضيح من الزكاة بشأن خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن للمستفيد خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي.

جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها الرسمي "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، على سؤال قال فيه : "عندي ظريية في محلي التجاري اقدر استرد الظريبة نقدا؟". اضافة اعلان





خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي



وأجابت الهيئة، بقولها: "عزيزي العميل، في حال المقصود خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي، فأنه يمكنك خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي (فقط) وتم تحمل الضريبة عليها".

وفي وقت سابق، دعا المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية محاولات لتهريب المخدرات أو الممنوعات إلى داخل المملكة، على أن يتم منح المبلّغ مكافأة مالية.





التصدي لمحاولات تهريب المخدرات



قنوات التواصل مع الهيئة

