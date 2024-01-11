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توضيح من الزكاة بشأن خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة
أ أ
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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن للمستفيد خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك في رد من الهيئة عبر حسابها الرسمي "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك"، على سؤال قال فيه : "عندي ظريية في محلي التجاري اقدر استرد الظريبة نقدا؟".اضافة اعلان

خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي


وأجابت الهيئة، بقولها: "عزيزي العميل، في حال المقصود خصم ضريبة المدخلات في الإقرار الضريبي، فأنه يمكنك خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي (فقط) وتم تحمل الضريبة عليها".

وفي وقت سابق، دعا المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية محاولات لتهريب المخدرات أو الممنوعات إلى داخل المملكة، على أن يتم منح المبلّغ مكافأة مالية.

التصدي لمحاولات تهريب المخدرات

وقال المتحدث في مداخلة مع قناة "الإخبارية": "نعلم أن وطنننا محارب، ويحاول أرباب الآفات تدمير شبابنا وبناتنا، ولكننا ولله الحمد نعمل دائمًا بالتصدي لهذه المحاولات".

قنوات التواصل مع الهيئة

وأوضح أن "أفراد المجتمع مساعدون للهيئة في التصدي وحماية مجتمعنا، داعيًا الجميع إلى التواصل مع الهيئة عبر الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417).
وأشار إلى أن الهيئة تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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