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الدفاع المدني يدعو إلى اتباع إجراءات السلامة عند استخدام مدفأة الكيروسين

حريق منزل - حريق - الدفاع المدني -- التدفئة -
الدفاع المدني
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 دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إجراءات السلامة عند استخدام مدفأة الكيروسين، وفق اشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان
 وأكدت ضرورة تعبئة مدفأة الكيروسين بالوقود خارج المنزل، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو عند النوم.

 

خطوات المحافظة على سلامة الأطفال

وفي تنبيه سابق، أكدت على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل، من خلال اتباع الإرشادات الآتية:
1 - تأمين الموقد.
2 - تغطية مقابس الكهرباء.
3 - التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية.
4 - عدم ترك مصادر الحريق في متناولهم.
5 - إبعاد أسطوانة الغاز والأجهزة الكهربائية.
6 - وضع الأدوات الحادة ومواد التنظيف والمواد الكيميائية في مكان بعيد عن متناول الأطفال.
7 - عدم ترك الأطفال وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة.

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