بهذه المناطق.. "الحصيني" يحذر من أجواء باردة جدًا مع أمطار متوقعة

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أجواء باردة مع هطول أمطار متفرقة على عدد من مناطق المملكة.





أجواء من باردة الى باردة جدًا اضافة اعلان



بداية الحالة الجوية الممطرة الثامنة



هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أجواءً من باردة الى باردة جدًا على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، ومعتدلة على وسط وجنوب سواحل البحر الأحمر.وأشار إلى بداية الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم١٤٤٥هـ، السحب الرعدية الممطرة جنوب منطقة الرياض جنوب الافلاج وشرق وادي الدواسر.كما توقع توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من جنوبي المنطقة الشرقية والرياض، وأجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان، تمتد الى عُمان واليمن بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.