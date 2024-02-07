الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

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بهذه المناطق.. "الحصيني" يحذر من أجواء باردة جدًا مع أمطار متوقعة

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حالة الطقس
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أجواء باردة مع هطول أمطار متفرقة على عدد من مناطق المملكة.

أجواء من باردة الى باردة جدًااضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يتوقع أجواءً من باردة الى باردة جدًا على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية والمرتفعات الغربية والجنوبية من المملكة، ومعتدلة على وسط وجنوب سواحل البحر الأحمر.


بداية الحالة الجوية الممطرة الثامنة

وأشار إلى بداية الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم١٤٤٥هـ، السحب الرعدية الممطرة جنوب منطقة الرياض جنوب الافلاج وشرق  وادي الدواسر.


كما توقع توسع الحالة الممطرة لتشمل أجزاء من جنوبي المنطقة الشرقية والرياض، وأجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان، تمتد الى عُمان واليمن بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد.

هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة.


وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.
في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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