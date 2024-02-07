أمطار متوقعة.. شاهد الغيوم والسحب الرعدية تغطي سماء جدة

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بالتزامن
مع الالتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، غطت
السحب الممطرة والغيوم الكثيفة سماء جدة منطقة مكة المكرمة.
الغيوم
والسحب الرعدية تغطي سماء جدةوأظهر
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطى السحب الممطرة والغيوم
الكثيفة سما جدة وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.
هطول
أمطار رعدية تسبق برياح نشطةوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية
تسبق برياح نشطة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.
سماء غائمه كلياً على #جدة_الان— طقس الغربية (@tags_algharbiuh) February 7, 2024
من عمر الزهزاني pic.twitter.com/4Ts7mZkcdt
في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.