الأربعاء، 26 رجب 1445 ، 07 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أمطار متوقعة.. شاهد الغيوم والسحب الرعدية تغطي سماء جدة

867868
غيوم جدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع الالتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، غطت السحب الممطرة والغيوم الكثيفة سماء جدة منطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان

الغيوم والسحب الرعدية تغطي سماء جدة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطى السحب الممطرة والغيوم الكثيفة سما جدة وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.

هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.

في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

بدون طبيب..طرق التحكم في كمية الطعام وفقدان الوزن

عاجل.. إنذار أحمر من الأرصاد على سكان هذه المناطق حتى صباح الغد

أخبار السعودية.. طرح مشاريع سكنية دون اشتراط الدعم وبشرى من "الكهرباء"

مستشفى الملك فيصل التخصصي الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 20 عالمياً

تحذير بشأن وباء مجنون أكثر شيوعا من أمراض القلب والسرطان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

5467غ 10:53 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

طقس الرياض.. شاهد قوة تساقط البرد بالعجلية جنوب الأفلاج

images 12:01 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

تحذير مهم.. جدة في مواجهة أمطار متوقعة بهذا الموعد

8908908 8:33 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

استمرار تكوّن الصقيع.. شاهد كيف تجمدت المياه في طبرجل بالجوف؟

898998 10:44 ص الخميس، 25 يناير 2024

صباح اليوم.. شاهد كثافة الصقيع المتساقط على جبل اللوز في تبوك

اقرأ أيضا

اختبارات الفصل الدراسي الأول 2
2:29 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

رسميًا.. إيقاف زيارة هؤلاء للمدارس في فترة الاختبارات

الضمان الاجتماعي
1:57 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

تحذير من الضمان.. تجاهل هذه الخطوة وراء عدم الأهلية للمعاش

التأمينات الاجتماعية
1:37 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

بالخطوات.. تعرف على طريقة تسجيل المشترك آليا في التأمينات

الكلية-التقنية-حقل
1:18 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

"تقني حقل" يفتح القبول في برنامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثالث

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

اختبار الأختبارات اختبارات
3:33 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

بشرى لمستفيدي الضمان حول التسجيل في اختبارات التحصيل الدراسي

مساند
3:10 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

توضيح مهم من "مساند" حول التأمين على العاملة المنزلية بعد إبرام العقد

أخبار السعودية
3:00 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

أخبار السعودية.. طرح مشاريع سكنية دون اشتراط الدعم وبشرى من "الكهرباء"

الوطنية للإسكان
1:04 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. إتاحة الحجز والشراء في حزمة من المشاريع السكنية دون اشتراط الدعم

نظام نور
12:45 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

خطوات نقل طالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور

أمطار غزيرة على عسير
12:09 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. أمطار ورياح قوية على مكة والمدينة وهذه المناطق لـ10 مساءً