أمطار متوقعة.. شاهد الغيوم والسحب الرعدية تغطي سماء جدة

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بالتزامن مع الالتقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، غطت السحب الممطرة والغيوم الكثيفة سماء جدة منطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان





الغيوم والسحب الرعدية تغطي سماء جدة



هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطى السحب الممطرة والغيوم الكثيفة سما جدة وسط تقلبات جوية وطقس غير مستقر.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.