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أمطار مكة.. شاهد قوة الهطل الغزير على جدة والجموم

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أمطار جدة والجموم
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت مساء اليوم كميات غزيرة من الأمطار على محافظتي جدة والجموم بمنطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان


أمطار غزيرة على جدة والجموم بمكة

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت مساء اليوم كميات غزيرة من الأمطار على منطقة مكة خاصة محافظتي جدة والجموم.

هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وعلى الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض، والشرقية.


في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق وأجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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تحذير عاجل من الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

أمطار متوقعة.. شاهد الغيوم والسحب الرعدية تغطي سماء جدة

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