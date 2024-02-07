تحذير عاجل من الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

الدفاع المدني