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تحذير عاجل من الدفاع المدني: أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

الدفاع المدني - برق - رعد
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

 

الدفاع المدني

كما دعا إلى عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، وذلك من اليوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.اضافة اعلان
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة وتؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف والعرضيات وميسان وأضم والكامل، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الدوادمي وشقراء وعفيف والقويعية والمجمعة وثادق والغاط والزلفي، ومناطق عسير وجازان والباحة والحدود الشمالية والشرقية والقصيم.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الرياض العاصمة والسليل ووادي الدواسر والأفلاج والمزاحمية ومرات ورماح والدرعية وحريملاء والخرج والحريق وضرما وحوطة بني تميم، ومنطقتي الشرقية وحائل.
وبينت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة وجدة والليث والقنفذة ورابغ وخليص وبحرة والجموم وتربة ورنية والمويه، ومناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، وهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

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