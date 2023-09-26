"الخارجية الفلسطينية": نثق في دور المملكة لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين، ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن زيارة وفد المملكة محطة تاريخية مهمة، في دور الرياض لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. اضافة اعلان

وأوضحت في بيان لها، أنها تفتخر وتعتز بمواقف المملكة الداعمة لحقوق شعبنا، وأنها تعتبر زيارة الوفد السعودي محطة تاريخية مهمة.

وكان وفد سعودي رسمي، برئاسة السفير غير المقيم في فلسطين نايف السديري قد وصل اليوم إلى الضفة الغربية المحتلة.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو بين إسرائيل والفلسطينيين في العام 1993 التي سمحت بإنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.





المملكة تؤكد إقامة الدولة وعاصمتها القدس الشرقية



ولدى وصوله، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فلسطين نايف بن بندر السديري، إن المملكة عمل من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.المملكة لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينيةوأكد في تصريحات له اليوم، أن المملكة لديها اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية، وأن الرياض تتطلع إلى مستقبل واعد لهذه العلاقات وأن تكون كما كانت وأفضل.