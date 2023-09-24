المملكة تدين "استفزازات المتطرفين" في المسجد الأقصى

أ أ

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان



سلطات الاحتلال :



وعبرت الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.



وجددت وزارة الخارجية التأكيد على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال.



القضية الفلسطينية:

كما أكدت دعمها للوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.



التعاون الإسلامي:

في وقت سابق، دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة , تصاعد وتيرة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة , التي أدت هذا اليوم إلى استشهاد شابين فلسطينيين وتدمير البنية التحتية في مخيم نور شمس للاجئين شرق مدينة طولكرم، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة.





جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية



وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، من أجل وضع حد لجرائمها وانتهاكاتها المتكررة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.الأردن تدين اقتحام المتطرفين للمسجد الأقصىأدانت الحكومة الأردنية اليوم، الانتهاكات التي قام بها المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال.