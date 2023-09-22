بغزة والضفة.. إصابة العشرات خلال استهداف الاحتلال مسيرات فلسطينية

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أصيب عدد من الفلسطينيين، وتضررت عدد من الممتلكات الفلسطينية جراء قصف قوات الاحتلال اليوم، لموقعين شرق قطاع غزة

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن فلسطينيين اثنين أصيبا بجروح مختلفة، في القصف الصهيوني، الذي استهدف شرقي مدينة غزة. اضافة اعلان



26 جريحًا بينهم طفل

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد جرحى المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، على طول المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة، إلى 26 جريحًا بينهم طفل، والعشرات بحالات اختناق.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 26 جريحًا نقلوا لمستشفيات القطاع، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال، وعالج ميدانيًا عشرات حالات الاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



اعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، اليوم، في اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق، خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة قرية كفر قدوم بقلقيلية، المناهضة للاستيطان.

وحسب وكالة "وفا"، فقد اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في قرية بيت دجن، بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، مما أدى إلى إصابة العديد من الفلسطينيين بحالات اختناق.



إطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع

وفي قطاع غزة، أطلقت قوات الاحتلال وابلًا من القنابل الغازية المسيلة للدموع، على المئات من الشبان الفلسطينيين، شرق مخيم جباليا، شمال القطاع، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالات اختناق.