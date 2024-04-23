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عاجل.. هل يمكن إصدار جواز السفر مع تقسيط المخالفات المرورية؟

الجوازات
الجوازات
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أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات حتى يتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر.
جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود إصدار جواز سفر ولدي مخالفات مرورية ولكن قمت بتقسيطها الآن مع النظام الجديد؟ هل يمكن ذلك؟ وهل يُسمح لي بإصدار الجواز في هذه الحالة؟".اضافة اعلان
وأجابت الجوازات بقولها: "وعليكم السلام، يشترط خلو سجل المستفيد من المخالفات لتتمكن من إصدار أو تجديد جواز السفر. شكرًا لتواصلك".

مدة تجديد جواز السفر

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية تجديد جواز السفر السعودي لمدة 3 سنوات فقط.
وقالت على حسابها في منصة "إكس"، أن "الرسوم 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا".

رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات

وبين حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات تبلغ 300 ريال.
وأكد أنه يمكن سداد رسوم تجديد الجواز 5 سنوات بطريقتين، الأولى هي نظام المدفوعات الحكومية على منصة أبشر، والثانية هي نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك.
ويتاح تجديد الجواز من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر
2 - اختيار خدماتي.
3 - اختيار خدمات.
4 - اختيار الجوازات.
5 - اختيار تجديد جواز السفر السعودي.
وأكدت منصة أبشر أنه  يمكن تجديد الجواز 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز أقل من 21 عاما، وفي تلك الحالة يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عامًا.
تجديد جواز السفر السعودي 10 سنوات
كما يمكن تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عامًا فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوزه 21 عامًا.

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