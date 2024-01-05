الجمعة، 23 جمادى الثانية 1445 ، 05 يناير 2024

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الجمعة 23 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 5 يناير 2024م.

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445هـاضافة اعلان


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:32.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:22 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:26
المدينة – 12:27
الرياض – 11:59
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:32
المدينة – 3:27
الرياض – 2:59
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:53
المدينة – 5:47
الرياض – 5:19
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:23
المدينة – 7:17
الرياض – 6:49

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