الجمعة 23 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 5 يناير 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445هـ
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ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:32.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:22 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:39
المدينة – 5:44
الرياض – 5:16
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:26
المدينة – 12:27
الرياض – 11:59
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:32
المدينة – 3:27
الرياض – 2:59
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:53
المدينة – 5:47
الرياض – 5:19
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:23
المدينة – 7:17
الرياض – 6:49