الجمعة 23 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 5 يناير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445هـ اضافة اعلان



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:32.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:22 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 23 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:39المدينة – 5:44الرياض – 5:16○ موعد أذان الظهرمكة – 12:26المدينة – 12:27الرياض – 11:59○ موعد أذان العصرمكة – 3:32المدينة – 3:27الرياض – 2:59○ موعد أذان المغربمكة – 5:53المدينة – 5:47الرياض – 5:19○ موعد أذان العشاءمكة – 7:23المدينة – 7:17الرياض – 6:49