مواقيت الصلاة الأربعاء 21 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

أ أ





تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 3 يناير 2024م.

اضافة اعلان



مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:30.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:20 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:38المدينة – 5:43الرياض – 5:15○ موعد أذان الظهرمكة – 12:25المدينة – 12:26الرياض – 11:58○ موعد أذان العصرمكة – 3:30المدينة – 3:26الرياض – 2:58○ موعد أذان المغربمكة – 5:51المدينة – 5:46الرياض – 5:18○ موعد أذان العشاءمكة – 7:21المدينة – 7:16الرياض – 6:48