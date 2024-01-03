الأربعاء، 21 جمادى الثانية 1445 ، 03 يناير 2024

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مواقيت الصلاة الأربعاء 21 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون العشاء

صلاة الفجر في المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 3 يناير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:30.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:20 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 21 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:38
المدينة – 5:43
الرياض – 5:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:58
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:30
المدينة – 3:26
الرياض – 2:58
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:51
المدينة – 5:46
الرياض – 5:18
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:21
المدينة – 7:16
الرياض – 6:48

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