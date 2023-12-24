الأحد، 11 جمادى الثانية 1445 ، 24 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. الأحد 11 جمادى الآخرة.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في الدمام

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 11 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 24 ديسمبر 2023م.
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ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:00 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:24.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:57 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:14 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 11 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 11 جمادى الآخرة 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:34
المدينة – 5:39
الرياض – 5:11
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:21
المدينة – 12:21
الرياض – 11:53
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:25
المدينة – 3:20
الرياض – 2:52
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:45
المدينة – 5:40
الرياض – 5:11
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:15
المدينة – 7:10
الرياض – 6:41


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