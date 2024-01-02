مواقيت الصلاة الثلاثاء 20 جمادى الآخرة.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت
الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق
2 يناير 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445هـ
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:30.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:00 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:19 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:38
المدينة – 5:43
الرياض – 5:15
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:57
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:30
المدينة – 3:25
الرياض – 2:57
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:51
المدينة – 5:45
الرياض – 5:17
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:21
المدينة – 7:15
الرياض – 6:47