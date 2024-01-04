الخميس 22 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

أ أ

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1445 هجرية، الموافق 4 يناير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1445هـ اضافة اعلان



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:31.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 6:01 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:21 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 22 جمادى الآخرة 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:38المدينة – 5:44الرياض – 5:15○ موعد أذان الظهرمكة – 12:26المدينة – 12:27الرياض – 11:58○ موعد أذان العصرمكة – 3:31المدينة – 3:27الرياض – 2:58○ موعد أذان المغربمكة – 5:52المدينة – 5:47الرياض – 5:18○ موعد أذان العشاءمكة – 7:22المدينة – 7:17الرياض – 6:48