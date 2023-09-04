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التقديم يبدأ اليوم .. وظائف في أمانة المدينة المنورة بالمرتبة السابعة

امانة المدينة
وظائف في أمانة المدينة المنورة بالمرتبة السابعة
أ أ
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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن دعوتها للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل وظائفها (بالمرتبة السابعة).
والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للبلديات التابعة لها عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على النحو التالي:

البلديات:

- بلدية محافظة بدر.
- بلدية سليل جهينة والمربع.
- بلدية محافظة خيبر.
- بلدية العيص.

خطوات التقديم عبر جدارات


- الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
- يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.
- على كل (متقدم/ــة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

طريقة التقديم


التقديم عبر المنصة الوطنية للتوظيف (جدارات): إضغط هنا حسب المواعيد الموضحة أدناه.
- وظائف بلديات ينبع وبلدية سليل جهينة والمربع: يبدأ التقديم من الإثنين القادم 1445/2/19هـ (الساعة 8 صباحاً) ويستمر حتى الخميس 1445/2/22هـ (الساعة 11:55 مساءاً).
- وظائف بلديات خيبر والعيص: يبدأ التقديم من الجمعة 1445/2/23هـ (الساعة 8 صباحاً) ويستمر حتى الأحد 1445/2/25هـ (الساعة 11:55 مساءاً).

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