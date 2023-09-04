التقديم يبدأ اليوم .. وظائف في أمانة المدينة المنورة بالمرتبة السابعة

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أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، عن دعوتها للخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل وظائفها (بالمرتبة السابعة).

والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للبلديات التابعة لها عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على النحو التالي:





البلديات:



خطوات التقديم عبر جدارات



طريقة التقديم

