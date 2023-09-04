منها مكة.. خبير طقس يُحذر من بداية الخريف وحالة مطرية على عدة مناطق

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية مع دخول فصل الخريف الذي بقى عليه يومان وفق "حسابات العرب".





حالة مطرية متوقعة مع بداية الخريف



أمطار وسيول على عدد من مناطق المملكة



أمطار وسيول ورياح مغبرة على 5 مناطق



تكون الضباب على 6 مناطق



رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشمالية والجوف



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، من تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على مناطق مختلفة من المملكة.وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من منطقة مكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.وبين أن الحالة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.