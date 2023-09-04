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منها مكة.. خبير طقس يُحذر من بداية الخريف وحالة مطرية على عدة مناطق

حالة مطرية
حالة مطرية متوقعة
أ أ
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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من حالة مطرية مع دخول فصل الخريف الذي بقى عليه يومان وفق "حسابات العرب".

حالة مطرية متوقعة مع بداية الخريف


وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، من تساقط أمطار متفاوتة ومتفرقة من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على مناطق مختلفة من المملكة.
وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تكون على أجزاء متفرقة من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى أجزاء متفرقة من منطقة مكة.

أمطار وسيول على عدد من مناطق المملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول ورياح مغبرة على 5 مناطق

وأشار المركز إلى أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

تكون الضباب على 6 مناطق

وبين أن الحالة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشمالية والجوف

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

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