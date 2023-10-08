الأحد، 23 ربيع الأول 1445 ، 08 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

"التخصصات الصحية": التحاق أكثر من 5600 متدربٍ في "البورد السعودي"

F7VtLPwXAAAXGre
التخصصات الصحية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت الهيئة العامة للتخصصات الصحية، عن التحاق أكثر من 5600 متدرب من أعضائها الممارسين الصحيين في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة البورد السعودي".اضافة اعلان

1950 برنامجًا تدريبيًا معتمدًا

 وبذلك ينضم هؤلاء إلى زملائهم المتدربين في 1950 برنامجًا تدريبيًا معتمدًا لأكثر من 172 تخصصاً صحياً، يتم تنفيذها في 626 مقرًا تدريبيًا معتمدًا.
 وأوضحت الهيئة، أن المتدربين الجُدد التحقوا بالبرامج في الأول من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في بيئة تعليمة مبنية على أسس التعليم الصحي.

تجربة تعليمية حديثة ثرية بالمعارف والمهارات

 وذلك تماشياً مع برنامج التحول في القطاع الصحي، ونموذج الرعاية الصحية الحديث، حيث تعمل المراكز التدريبية على توفير تجربة تعليمية حديثة ثرية بالمعارف والمهارات التي تؤهلهم للإسهام في صناعة وقيادة مستقبل الرعاية الصحية في المملكة.

وضع البرامج التخصصية المهنية

 يُذكر أن الهيئة أطلقت البورد السعودي في عام 1994م ضمن دورها في وضع البرامج التخصصية المهنية، وإقرارها والإشراف عليها، حيث بلغ عدد خريجي برامج الدراسات العليا الصحية المهنية "شهادة البورد السعودي"، ومتدربيها أكثر من 30 ألف خريج.

اقرأ أيضا

براءات الاختراع
11:47 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

تعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة

وزارة الخارجية السعودية 2
11:21 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

المملكة تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان

أهم 10
9:44 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. الدعم الإضافي وعدد ساعات العمالة المنزلية ووفيات حوادث المرور

درجات الحرارة
9:20 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

46 في مكة.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

اقرأ أيضا

قبل صرف دفعة أكتوبر.. هل يستمر الدعم الإضافي من حساب المواطن؟

توضيح عاجل لـ "الجوازات" بشأن مد تأشيرة الخروج والعودة

إيقاف العمل بالمخاطبات الورقية حول صكوك العقارات

رياح متربة بالرياض.. "الأرصاد" يتوقع استقرار الطقس على معظم مناطق المملكة

"السلامة المرورية": انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة 35%

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

جامعة الملك خالد 6:17 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

جامعة الملك خالد.. زيادة مدة دراسة برامج الدراسات العليا

أخبار السعودية 4:53 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تفاصيل الدفعة 70 من حساب المواطن ومشاريع سكنية جديدة والعمالة المنزلية الهاربة

أخبار السعودية 12:25 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. مصير الدعم الإضافي وتعديلات نشاط سيارات الأجرة

درجات الحرارة 9:35 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

46 في الأحساء.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

اقرأ أيضا

العمالة المنزلية
1:27 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

لائحة العمالة المنزلية توضح الحد الأقصى لساعات العمل يومياً

غبار نجران
1:05 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

"الأرصاد" يُحذر أهالي نجران: عوالق ترابية تستمر حتى المساء

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
12:57 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها

شبورة
12:03 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

المركز الوطني للأرصاد يصدر إنذارا على تبوك

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
1:17 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

قبل صرف الدفعة 71.. بشرى من حساب المواطن لمن لديه إيقاف خدمات

شركة توشيبا
12:49 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

على غرار نوكيا.. سيناريو سقوط توشيبا العالمية بعد مسيرة 147 عامًا (تقرير)

السحب
12:17 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

الظاهرة والتأثير.. "المسند" يكشف سر سحب "الماماتوس" تحت المزن الركامي

1691986369_هيئة-الزكاة-والضريبة-والجمارك-توفر-وظائف-شاغرة-بالرياض
12:12 م الأحد، 08 أكتوبر 2023

"الزكاة والضريبة" تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات

الطفل والهاتف
11:53 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

معلومات لا تفوتك.. ما هو العمر المناسب للسماح لطفلك بحمل الهاتف؟

وزارة الخارجية السعودية 2
11:21 ص الأحد، 08 أكتوبر 2023

المملكة تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الزلزال الذي وقع غرب أفغانستان