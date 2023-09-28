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صحيفة تواصل الالكترونية

جامعة الملك خالد.. زيادة مدة دراسة برامج الدراسات العليا

جامعة الملك خالد
جامعة الملك خالد
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وافق مجلس جامعة الملك خالد على زيادة مدة دراسة برامج الدراسات العليا في المراحل الثلاث "الدبلوم العالي - الماجستير - الدكتوراه" بما لا يتجاوز نصف المدة المقررة. اضافة اعلان

زيادة مدة دراسة برامج الدراسات العليا

وجاء قرار زيادة مدة دراسة برامج الدراسات العليا، خلال الاجتماع الثاني للمجلس للعام الجامعي 1445هـ، برئاسة معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.
وبحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

الموافقة على قرارات مهمة

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن الاجتماع استعرض العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.
إذ تمت الموافقة على:
- ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدداً من المعيدين والمحاضرين.
- الموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب الدراسات العليا.
- الموافقة على تعيين ونقل عددٍ من أعضاء هيئة التدريس.
- وافق المجلس على توصيات لجنة المراجعة في اجتماعها السابع والثامن للعام المالي 2023م.
- الموافقة على توصيات لجنة الاستثمار في اجتماعها الرابع للعام المالي 2023م.
- تكليف المراقب المالي للإيرادات البديلة وصندوق الطلاب.
- الموافقة على تعديل بعض الضوابط والقواعد التنفيذية.

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