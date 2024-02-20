"البلدية" تُطلق خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر تطبيق بلدي

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أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة عبر منصة وتطبيق "بلدي"، التي تهدف إلى تنظيم اللوحات الإعلانية المؤقتة على واجهات المنشآت التجارية ورفع مستوى الامتثال للمظاهر البصرية، وتنسيق إعلانات التخفيضات أو الخدمات أو المنتجات الجديدة.



وأوضحت الوزارة أنه يشترط أن تكون مدة التصريح الإعلاني المؤقت 90 يوماً، وأن تكون إعلاناً لخدمة أو "تخفيض" أو إبراز منتج للمنشأة نفسها فقط، مع مراعاة ترتيب وتوحيد مقاسات اللوحات في المبنى الواحد وإبرازها بشكل متناسق مع اللوحات الأخرى.



كما يُشترط أن لا تكون اللوحات مصدر إزعاج صوتي أو ضوئي أو تحتوي مضموناً مخالفاً للذوق العام، مع الالتزام بعدم تركيب الإعلانات أو اللوحات الدعائية على نوافذ المباني، والحصول على موافقة وزارة التجارة في حال كان تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة للتخفيضات.





وتأتي الخدمة ضمن سلسلة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة؛ لتحسين تجربة المستفيدين وتمكين أصحاب المنشآت التجارية من الحصول على تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة وفق الاشتراطات والضوابط اللازمة، حفاظاً على الجاذبية والمظهر العام لواجهة المنشآت التجارية.



وتُمكن الخدمة أصحاب المنشآت التجارية من الحصول على التصريح بخطوات سهلة عبر تطبيق "بلدي"، حيث يتاح لهم إدخال المعلومات المطلوبة مثل: (تاريخ بداية التصريح، مدة العرض، اختيار نوع اللوحة)، ليتم إصدار التصريح بعد استيفاء المتطلبات وسداد الرسم المقررة، ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال زيارة الرابط، (اضغط هنا).

يُذكر أن منصة بلدي تقدّم أكثر من 200 خدمة رقمية متنوعة لتسهيل احتياجات القطاع البلدي، حيث تشارك هذه الخدمات في دعم سهولة مزاولة الأعمال التجارية ورفع جودة الحياة في المدن السعودية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة في جميع الأمانات والبلديات.