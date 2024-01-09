الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

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تزامنًا مع إجازة الطلاب.. تجهيزات واستعدادات مكثفة لاستقبال زوار المسجد النبوي

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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كثفت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجدين الحرام والنبوي، أعمال الصيانة بالمسجد النبوي لاستقبال الزوار القادمين للصلاة والتشرف بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم.اضافة اعلان
يأتي هذا تزامنًا مع إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للطلاب بالمملكة، التي بدأت هذا الأسبوع وتستمر لمدة 10 أيام. 
وتعمل إدارة التشغيل والصيانة بالمسجد النبوي بأحدث التقنيات وفق منظومتها وجدولة أعمالها في الصيانة والرعاية لتحقيق أعلى معايير الجودة والإتقان.

 

خدمات التشغيل والصيانة في المسجد النبوي

وجاءت أهم خدمات التشغيل والصيانة في المسجد النبوي على النحو التالي:

إنارة المسجد النبوي


وُضعت برامج التشغيل لمختلف وحدات الإنارة بالمسجد النبوي والساحات والمواقف للتسهيل وصول الخدمات التي تتناسب مع كثافة الزائرين ومتابعتها.

القباب والمظلات


كما تعمل الإدارة على الإشراف المباشر لعمل البرامج المعدة لفتح وإغلاق القباب المتحركة والتي تعمل على تجديد الهواء داخل المسجد النبوي بشكل منظم، بحيث تتوافق مع أوقات انتهاء الصلوات، إضافة إلى برامج تنظيم فتح وإغلاق المظلات في الساحات وفي الحصوتين، ومتابعة أحوال الطقس لتتناسب مع الخطة المعدة مع الطوارئ.

وحدات التكييف والتهوية


وتتضمن الأعمال إعداد برامج التشغيل المناسبة لوحدات مناولة الهواء الخاصة بتكييف المسجد النبوي وذلك حسب اختلاف الجو وكثافة المصلين المتواجدين، كما يتم تشغيل وحدات التكييف المنفصلة بالروضة والجهة الشرقية طبقاً لدرجة الحرارة داخل المسجد النبوي وكذلك مراوح السقف بالحرم القديم.

السلالم الكهربائية


اعتماد برامج تشغيل السلالم الكهربائية بالمسجد النبوي ليوم الجمعة وأيام كثافة الزوار والمواسم.

خدمات ذوي الإعاقة


تعمل الإدارة على تجهيز المصلى الخاص بالصم والبكم بسطح الحرم لصلاة الجمعة وأوقات المواسم ومصعد كبار السن وذوي الإعاقة .

الصوت والإلكترونيات


كما تضع الإدارة برامج لتوزيع الفنيين لمتابعة تشغيل شبكة الأجهزة الصوتية من غرفة الصوت خلال جميع الصلوات والإبلاغ الفوري عن الملاحظات وأسبابها ،
كما يتم متابعة تشغيل شبكة حلقات الدروس المقامة داخل المسجد النبوي وتسجيلها والتأكد من وضوح الصوت داخل الحلقة ومتابعة عمل شبكة الساعات العادية والكهربائية ولوحات مواقيت الصلاة وضبطها وكذلك متابعة تشغيل وصيانة الأجهزة اللاسلكية بقناتيها وأيضاً متابعة تشغيل الشبكة التلفونية الخارجية والداخلية وتجهيز الشبكة الهاتفية الخاصة للإفتاء لخدمة الزائرين .

الأعمال المدنية والمعمارية


تتولى إدارة التشغيل والصيانة بالمسجد النبوي، الإشراف على جميع الأعمال المدنية والمعمارية بالمسجد النبوي والساحات والمواقف والمبادرة بأخذ الحلول المناسبة والمدروسة بعناية لتقديم أفضل النتائج .

أعمال الصيانة الوقائية


تعمل الإدارة على متابعة أعمال الصيانة الوقائية التي تقوم بها الشركة المشغلة المسؤولة عن جميع الأجهزة والمعدات في المسجد النبوي والساحات والمواقف ومرافق الخدمات والمحطة المركزية ومبنى الهيئة لتلافي حدوث أي ملاحظات .

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