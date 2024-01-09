درجات الحرارة.. العظمى 32 في مكة والصغرى 5 بالرياض

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

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درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32 في مكة المكرمة، وأقلها 5 في الرياض وخميس مشيط.وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جدة، و30 في جازان، و27 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:خميس مشيط والرياض 5، وأبها والقريات 6، والقيصومة 7، والدوادمي والباحة والطائف 8 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.