درجات الحرارة.. العظمى 32 في مكة والصغرى 5 بالرياض

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة
على معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32
في مكة المكرمة، وأقلها 5 في الرياض وخميس مشيط.
وأضاف أنه سجل اليوم، 31 درجة في جدة، و30 في جازان، و27 في المدينة المنورة، و21 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
خميس مشيط والرياض 5، وأبها والقريات 6، والقيصومة 7، والدوادمي والباحة والطائف 8 درجات مئوية.