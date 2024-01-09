الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. رياح شديدة وأمطار وأتربة على مكة و7 مناطق لـ 9 مساءً

أمطار غزيرة على عسير
أمطار ورياح وأتربة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.اضافة اعلان

أمطار  وأتربة مثارة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "المعظم وتيماء".
2 - منطقة الحدود الشمالية، وتشمل "طريف والعوييلة وعرعر".
3 - منطقة الجوف، وتشمل "القريات وطبرجل وسكاكا ودومة الجندل".
4 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والحناكية والعهد".
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "العرضيات والطائف وأضم وميسان وخليص والخرمة وتربة ورانية والموية ".
6 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش وفرسان”.
8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

عاجل.. توضيح من التأمينات بشأن احتساب سن التقاعد للمشترك

الثلاثاء 27 جمادى الآخرة.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تحت رعاية خادم الحرمين.. تدشّين أعمال مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة في نسخته الثالثة

هل يمكن نقل كفالة عامل والإقامة منتهية؟ مساند يوضح

عاجل.. 10 خطوات لتوثيق المؤهل الدراسي في منصة مسار .. وطريقة التسجيل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

1-16 12:04 م الإثنين، 08 يناير 2024

تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة مثارة على هذه المناطق لـ9 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 11:07 ص الأحد، 07 يناير 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وأتربة على هذه المناطق لـ8 مساءً

أمطار غزيرة على عسير 2:08 م الإثنين، 01 يناير 2024

عاجل.. أمطار ورياح على مكة وهذه المناطق لـ 9 مساءً

أمطار غزيرة 1:06 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أمطار غزيرة ورياح قوية على الرياض والشرقية و7 مناطق حتى 8 مساءً

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2024-01-08 at 10.07.28 PM
11:21 م الإثنين، 08 يناير 2024

مختص يكشف الفرق بين العطور الأصلية والمقلدة.. وكيفية التفريق بينهما؟

ا
11:05 م الإثنين، 08 يناير 2024

بحضور وزير الطاقة.. توقيع اتفاقيات إيصال الكهرباء للمرحلتين الثانية والثالثة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

منصة قوى
11:00 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. عامل منقطع عن العمل هل يمكن نقل كفالته؟ منصة قوى توضح

شلالات رجال ألمع
10:10 م الإثنين، 08 يناير 2024

مشاهد تأسر العقول لتدفق الشلالات في رجال ألمع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

أمطار غزيرة على عسير
9:15 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. رياح شديدة وأمطار وأتربة على مكة و7 مناطق لـ 9 مساءً

منصة قوى
8:19 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

"قوى" تُمكّن المستثمرين من شطب منشآتهم إلكترونيًا.. واسترداد أرصدتهم

حساب المواطن - ريال
8:13 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

قبل يوم من إيداع الدعم.. تنبيه عاجل من حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته البنكية

أمطار وسيول
7:18 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. توقعات "الأرصاد": سماء غائمة وأمطار على تبوك والشمالية وهذه المناطق

أمطار المملكة
6:46 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الثلاثاء للموظفين قبل مغادرة المنزل.. أمطار على 6 مناطق

-الجوازات ..
5:55 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

توضيح عاجل من الجوازات بشأن السفر لقطر بالهوية الوطنية لمشاهدة كأس آسيا 2023